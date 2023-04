Фитнес-эксперт назвала семь лучших упражнений для сжигания жира

Фитнес-эксперт посоветовала делать упражнение «альпинист» для сжигания жира

Фитнес-эксперт Алекса Меллардо назвала семь лучших упражнений для сжигания жира. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

По словам специалиста, идеальной фигуры помогут добиться берпи, приседания и упражнение «альпинист». Для этого необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю.

Меллардо отметила, что сжечь лишние калории поможет становая тяга, а также жим гантелей с приседаниями. Исходное положение — ноги на ширине плеч, локти согнуты, гантели зажаты в руках и подняты на уровень плеч. «Присядьте до угла 90 градусов в коленях, сохраняя при этом ровную спину. Затем встаньте и вытяните руки с гантелями над головой», — пояснила тренер.

Кроме того, специалист посоветовала включить в тренировку упражнение Renegade row. Для этого необходимо встать в положение планки, оперевшись руками на гири или гантели. «Выполните отжимание. Поднявшись, оторвите одну из гирь от пола и отведите ее на уровень корпуса, затем опустите, снова выполните отжимание и повторите движение с другой стороны», — рассказала Меллардо.

Ранее 10 апреля тренер Мария Волынкина назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе. Специалист рассказала, что с этой проблемой помогут справиться многосоставные упражнения, например, планка.