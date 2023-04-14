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14:07, 14 апреля 2023Мир

США начали выдавать визы российским дипломатам

МИД России заявил о начале выдачи США виз для российской делегации на Совбезе ООН

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R / Twitter.com / Globallookpress.com

США начали выдавать российской делегации визы для участия дипломатов в заседаниях Совбеза ООН, ее возглавит глава МИД России Сергей Лавров. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия», — говорится в сообщении. Отмечается, что для российских журналистов подобная проблема сохраняется до сих пор.

Ранее в России заявили о деградации ситуации с визами США. В российском постпредстве уточнили, что продления документа ожидали 37 сотрудников отечественной миссии в США и ООН.

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Виктория Кондратьева
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