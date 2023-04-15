Около места выступления премьера Японии произошел взрыв. Что случилось в Вакаяме?

NHK: около места выступления премьера Японии Кисиды в Вакаяме произошел взрыв

Взрыв произошел около места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны утром в субботу, 15 апреля. Об этом сообщает телеканал NHK.

Громкий звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (05.30 по Москве) близ места выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки в городе Вакаяма.

Детали инцидента

Как рассказали очевидцы, когда появился премьер Японии, некий молодой человек бросил в его сторону цилиндрический черный объект, после чего его задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва. Инцидент попал на видео.

Кисиду эвакуировали в полицейское управление Вакаямы, он не пострадал. Вскоре премьер покинул участок с готовностью продолжить свои публичные выступления. Глава японского кабмина приехал на местную железнодорожную станцию и начал выступление там.

Задержанного на месте происшествия мужчину арестовали. По информации правоохранительных органов, он подозревается в умышленном препятствии бизнесу. О мотивах его поступка пока ничего не известно.

Сообщений о пострадавших при инциденте не поступало, на место направлены два пожарных расчета.

Реакция властей

Правящая Либерально-демократическая партия Японии осудила инцидент. Об этом журналистам заявил генсек партии Тосимицу Мотэги, передает Kyodo.

Мы решительно осуждаем произошедшее. Крайне прискорбно, что этот инцидент случился в период избирательной кампании на выборах, которые являются основой демократии Тосимицу Мотэги Генсек Либерально-демократической партии Японии

Сам Кисида в ходе своего возобновленного публичного выступления в Вакаяме принес извинения местным жителям за беспокойство, вызванные взрывом.

Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения Фумио Кисида Премьер-министр Японии

На фоне инцидента власти усилили меры безопасности курортном городе Каруидзава в соседней префектуре Нагано, где с 16 по 18 апреля пройдет встреча глав МИД стран G7 («Большой семерки»), сообщает ТАСС.

На центральном вокзале Каруидзавы дежурят полицейские патрули, а в воскресенье, 15 апреля, будет закрыта часть выходов с вокзала в сторону, где расположен отель Prince Karuizawa, где будут проходить заседания министров. Перекроют и прилегающую территорию, в том числе торговый центр.

Убийство Синдзо Абэ

8 июля 2022 года экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.