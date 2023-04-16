В Финляндии захотели нарушить территориальное соглашение с Россией

В Финляндии захотели нарушить территориальное соглашение с РФ. Как это связано с НАТО?

После вступления Финляндии в НАТО встал вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Об этом заявила финская газета Ilta-Sanomat.

Статус островов

Аландские острова обладают статусом демилитаризованной территории с 1856 года, что многократно подтверждалось в разных документах. Однако ряд политиков захотели нарушить это соглашение с Россией.

В частности, экс-командующий Силами обороны, депутат финского парламента генерал Ярмо Линдберг заявил, что членство Хельсинки в НАТО позволяет усомниться в мирном статусе островов. Его мнение разделяет бывший начальник разведки Сил обороны, новоизбранный депутат парламента от партии «Национальная коалиция» Пекка Товери, который призвал ремилитаризировать Аланды из-за якобы агрессивной политики Москвы.

После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным Ilta-Sanomat

В свою очередь глава муниципалитета островов Вероникик Тернрос призвал сохранить демилитаризованный статус островов. По его мнению, в рамках НАТО могут существовать демилитаризованные зоны — например, норвежский Шпицберген.

Закрытие консульства

8 апреля стало известно, что в Финляндии призвали закрыть консульство России на Аландских островах в Балтийском море. Сбор подписей за это предложение начался на местном сайте гражданских инициатив. Авторы идеи подчеркнули, что консульство следует закрыть на фоне вступления страны в НАТО. По их словам, работа российской дипмиссии «ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии».

Российский МИД прокомментировал финскую инициативу и заявил, что Москва осведомлена о ней. В ведомстве выразили надежду, что страна и в будущем «намерена выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации».

В МИД России добавили, что жители островов не поддерживают идею закрытия диппредставительства, поэтому неизвестно, к какому результату приведет эта инициатива.

Финляндия в НАТО

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен, который принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении государства.

Мы по-прежнему несем основную ответственность за собственную безопасность. Везде, где мы обнаруживаем какие-либо пробелы или уязвимости, они должны быть устранены. Мы не должны допустить снижения уровня бдительности и в будущем Саули Ниинисте президент Финляндии

Однако президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что новый статус страны как члена НАТО не решает всех проблем. Поэтому Хельсинки следует сохранять бдительность в вопросах обеспечения безопасности страны.

Позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу для Москвы. По его словам, событие «не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте».

Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что угроза вооруженного столкновения России с НАТО продолжает расти на фоне вступления Хельсинки в альянс. «Из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров кратно увеличиваются риски», — подчеркнул он.

