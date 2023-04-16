Овечкина назвали лучшим игроком «Вашингтона» в сезоне НХЛ

The Athletic назвал российского форварда Овечкина лучшим игроком «Вашингтона» в сезоне НХЛ

The Athletic назвал российского форварда Александра Овечкина лучшим игроком «Вашингтон Кэпиталс» в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте издания.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате 37-летний Овечкин провел 73 матча. В них он отметился 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

По ходу сезона Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе россиянина 822 заброшенные шайбы. Он отстает от лидера, канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, на 72 шайбы.

5 апреля стало известно, что «Вашингтон», капитаном которого является Овечкин, лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

