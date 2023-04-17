В Международном паралимпийском комитете высказались о возможном допуске России

Международный паралимпийский комитет заявил о возможности допуска России в любой момент

В Международном паралимпийском комитете (МПК) высказались о возможном допуске сборной России. Слова главы организации Эндрю Парсонса приводит Inside the Games.

«У нас будет генеральная ассамблея в конце сентября этого года. Мы примем решение, будет ли это продление отстранения или его снятие, посмотрим», — заявил Парсонс. Глава организации отметил, что решение генассамблеи не будет окончательным, и оно может быть пересмотрено в любой момент, однако для этого понадобится провести внеочередное заседание.

14 апреля Парсонс подтвердил, что отстранение россиян будет продолжать действовать. Он подчеркнул, что рекомендация Международного олимпийского комитета по возвращению россиян на турниры в нейтральном статусе не распространяется на паралимпийское движение. В ответ на это Паралимпийский комитет России обратился с открытым письмом в ООН, назвав происходящее дискриминацией спортсменов-инвалидов по национальному признаку.

Членство России и Белоруссии в МПК было приостановлено 16 ноября 2022 года.