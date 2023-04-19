США могут обмануть в любой момент, Запад требует от Киева вернуть Крым силой. Что еще сказал Лавров в Венесуэле?

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент, и это всем известно

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто заявил, что США могут обмануть в любой момент, и это всем прекрасно известно. Трансляция выступления велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Таким образом Лавров ответил на слова журналистов о том, что Вашингтон намекал на ослабление санкционного режима в отношении Венесуэлы, однако в дальнейшем пообещали усилить давление, если Каракас откажется от переговоров с оппозицией.

Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения Сергей Лавров глава МИД России

В августе глава МИД России заявлял, что шаги администрации США свидетельствуют об их стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами. По его словам, о такой позиции Вашингтона наглядно свидетельствует введение экстерриториальных санкций.

Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. После Бразилии он посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

Министр направляется в регион с актуальной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной и других сферах.

Россия поддерживает позицию Венесуэлы

Глава МИД России заявил, что Москва поддерживает Венесуэлу, напомнив о незаконности санкций США. Он подчеркнул, что государство само должно решать, как ему продолжать работать и как развиваться.

Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря Сергей Лавров глава МИД России

Лавров добавил, что Россия, являясь рекордсменом по числу наложенных санкций, быстро накапливает опыт, который мог бы пригодиться венесуэльским партнерам.

Запад использует практику двойных стандартов по любым вопросам

Министр иностранных дел России заявил, что Запад использует практику двойных стандартов по любым вопросам, преследуя собственную выгоду.

В качестве примера Лавров указал на то, что западные страны осудили проведение референдума в Крыму, однако признали народное волеизъявление в Косово и на Фолклендских островах.

Вот три примера — абсолютно разные стандарты: двойные, тройные, которые характеризуют по сути дела позицию Запада по любой проблеме, мало-мальски важной для современных международных отношений Сергей Лавров глава МИД России

5 апреля глава МИД России заявил, что Москва и Вашингтон в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Соединенных Штатов Украине. Дипломат также отмечал, что Америка в своей политике перешла все грани приличия.

Заявления Киева о возврате Крыма являются демагогией

Лавров подчеркнул, что заявления Киева о возврате Крыма являются демагогией. Он напомнил, что украинские чиновники обещали, что «уничтожат русский язык и русскую культуру» на полуострове и будут содействовать доминированию украинской и глобальной культуры.

Мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен Сергей Лавров глава МИД России

Глава МИД подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликта на Украине, как и любых других конфликтов, на основе принципов неделимости безопасности, которые предполагают невозможность укрепления безопасности какой-либо страны за счет других, а также на основании устава ООН.

Лавров также отметил, что Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-востока Украины, Запад же требует от украинских властей силой вернуть эти регионы.

Как можно надеяться, что киевский режим представляет интересы крымчан и жителей юго-востока Украины, а именно возвращения этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева Сергей Лавров глава МИД России

Министр иностранных дел добавил, что в этом случае право на самоопределение имеет преобладание над сохранением территориальной целостности. Он напомнил, что в 1970 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, в которой указывается, что каждая страна должна уважать принцип территориальной целостности государств, чьи власти представляют интересы своего народа, проживающего на этой территории.

Ранее Лавров заявил, что Запад с помощью Украины ведет борьбу с конкурентами и пытается «отменить» Россию. Действия западных стран глава МИД объяснил попытками покорить Россию, после чего, по его словам, их целью станет Китай и любая страна, которая исходит из своих интересов.

Глава российского внешнеполитического ведомства также обвинил Киев в затягивании вооруженного конфликта и совершении действий, мешающих заключению мирных договоренностей.