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13:44, 19 апреля 2023Мир

Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины

Правителство Венгрии утвердило список запрещенных для импорта сельхозтоваров из Украины

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Венгерское правительство утвердило список запрещенных для импорта товаров из Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, его цитирует ТАСС.

«Запрет распространяется, в частности, на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые мясные продукты», — заявил он.

По словам министра, ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции не распространяется на транзит этих товаров через в Венгрию.

«Транзитные грузы по-прежнему разрешены, но они будут опечатываться на границе компетентными органами, контролироваться электронными средствами и патрулями», — добавил Надь, подчеркнув, что «перевозчики, нарушающие правила, могут быть наказаны штрафами в размере до полной стоимости груза».

Ранее стало известно, что правительство Болгарии в скором времени примет решение о запрете импорта украинского зерна.

15 апреля Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины или поступающих оттуда.

До этого аналогичное решение приняли власти Польши. Днем ранее переработку и продажу прибывшего из Украины зерна запретило и Министерство сельского хозяйства Словакии — поводом стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека.

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Глеб Бажуткин
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