Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины

Правителство Венгрии утвердило список запрещенных для импорта сельхозтоваров из Украины

Венгерское правительство утвердило список запрещенных для импорта товаров из Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, его цитирует ТАСС.

«Запрет распространяется, в частности, на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые мясные продукты», — заявил он.

По словам министра, ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции не распространяется на транзит этих товаров через в Венгрию.

«Транзитные грузы по-прежнему разрешены, но они будут опечатываться на границе компетентными органами, контролироваться электронными средствами и патрулями», — добавил Надь, подчеркнув, что «перевозчики, нарушающие правила, могут быть наказаны штрафами в размере до полной стоимости груза».

Ранее стало известно, что правительство Болгарии в скором времени примет решение о запрете импорта украинского зерна.

15 апреля Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины или поступающих оттуда.

До этого аналогичное решение приняли власти Польши. Днем ранее переработку и продажу прибывшего из Украины зерна запретило и Министерство сельского хозяйства Словакии — поводом стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека.