Пентагон узнал о создании сверхзвуковых беспилотников в Китае
США узнали о создании в Китае сверхзвуковых беспилотников, скорость которых в три раза превышает звуковой барьер. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на слитые бумаги Пентагона.
В секретных материалах представлены спутниковые снимки авиабазы в восточном Китае, где находятся два разведывательных БПЛА с реактивными двигателями WZ-8. По оценке Пентагона, сверхзвуковые беспилотники могли бы помочь КНР «нацелиться на корабли Военно-морских сил (ВМС) США около Тайваня и американские военные базы в регионе».
В материалах говорится, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разместила свое первое подразделение сверхзвуковых БПЛА на базе, подконтрольной восточному объединенному командованию, которое «обеспечивает соблюдение требований Пекина по ситуации с Тайванем».
5 февраля в небе над США сбили китайский аэростат. По данным NBC News, воздушный шар успел собрать разведданные с нескольких американских военных объектов.
Об утечке секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. В сети оказалось около сотни секретных документов, содержащих информацию о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США и НАТО по укреплению украинской армии. 13 апреля арестовали подозреваемого в утечке 21-летнего военнослужащего Джека Тейшеру.