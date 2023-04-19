Пентагон узнал о создании сверхзвуковых беспилотников в Китае

WP: в слитых бумагах Пентагона нашли данные о создании сверхзвуковых БПЛА в Китае

США узнали о создании в Китае сверхзвуковых беспилотников, скорость которых в три раза превышает звуковой барьер. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на слитые бумаги Пентагона.

В секретных материалах представлены спутниковые снимки авиабазы в восточном Китае, где находятся два разведывательных БПЛА с реактивными двигателями WZ-8. По оценке Пентагона, сверхзвуковые беспилотники могли бы помочь КНР «нацелиться на корабли Военно-морских сил (ВМС) США около Тайваня и американские военные базы в регионе».

В материалах говорится, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разместила свое первое подразделение сверхзвуковых БПЛА на базе, подконтрольной восточному объединенному командованию, которое «обеспечивает соблюдение требований Пекина по ситуации с Тайванем».

5 февраля в небе над США сбили китайский аэростат. По данным NBC News, воздушный шар успел собрать разведданные с нескольких американских военных объектов.

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. В сети оказалось около сотни секретных документов, содержащих информацию о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США и НАТО по укреплению украинской армии. 13 апреля арестовали подозреваемого в утечке 21-летнего военнослужащего Джека Тейшеру.