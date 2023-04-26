В ФРГ прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина

В кабмине ФРГ назвали разговор Зеленского и Си Цзиньпина хорошим сигналом

В ФРГ заявили, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина является хорошим сигналом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждения стали мирные инициативы, лидер КНР лично представил китайский мирный план Зеленскому.

В МИД России заявили, что Москва ценит усилия Пекина по мирному урегулированию на Украине, но считает, что они могут не возыметь эффекта из-за нежелания Киева идти на уступки.