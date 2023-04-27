В России открылись магазины пришедшего на смену Zara бренда Maag

В России открылись магазины бренда Maag, пришедшего на смену испанской марке Zara

Магазины бренда Maag, который пришел в Россию на смену испанской марке Zara, начали работу в стране в четверг, 27 апреля. Видео торжественного открытия в московском торговом центре «Авиапарк» появилось в его официальном Telegram-канале.

Первый магазин Maag заработал в Москве 26 апреля

Известно, что первой свои двери открыла флагманская точка, расположенная на Кузнецком мосту, еще 26 апреля. На размещенных очевидцами кадрах было видно, что в ассортименте магазина представлены как женская, так и мужская коллекции одежды и аксессуаров. Согласно информации с бирок, вещи Maag отшивают в Камбодже, Пакистане, Турции и Китае. Сотрудники сообщили, что обувь поступит в продажу через месяц.

Ценники на товары остались прежними. Например, стоимость джинсов составляет 3,3 тысячи рублей, топов — 1,6 тысячи рублей, жакетов — 8,9 тысячи рублей, а платьев — 3,6 тысячи рублей

В настоящее время магазины марки открываются в наиболее посещаемых столичных торговых центрах, среди которых «Авиапарк», «Метрополис», Columbus, «Атриум» и «Европейский». Помимо этого, 27 апреля начали открываться магазины Ecru, Dub и Vilet — брендов, пришедших на смену Bershka, Pull & Bear и Stradivarius.

Кроме того, скоро бутики Maag заработают и в других городах России — Челябинске, Сургуте, Хабаровске, Волгограде, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Владивостоке, Ставрополе, Пензе, Самаре, Тюмени, Казани, Омске, Владимире, Уфе, Тольятти, Новокузнецке, Сочи, Красноярске, Перми, Иркутске, Нижнем Новгороде и Ярославле.

Inditex ушла из России в марте 2022 года

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, закрыла магазины и приостановила онлайн-продажу товаров в России 5 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине. До этого в стране действовали 502 магазина группы.

Россия была для Inditex вторым по величине рынком после Испании с точки зрения количества магазинов

В компании отметили, что в виду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, Inditex не может гарантировать обеспечение своей деятельности на территории России. После закрытия магазинов производитель временно продолжил финансово поддерживать почти девять тысяч своих сотрудников, однако уже в мае 2022 года перевел часть работников в вынужденный режим простоя на неопределенный срок.

Россияне вновь получили возможность покупать товары Inditex

Через два месяца после закрытия торговых точек Inditex по всей стране товары ретейлера появились в ассортименте маркетплейса Wildberries. Покупателям стали доступны одежда и аксессуары Zara, Pull&Bear, Oysho и Massimo Dutti. Тогда руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев заявил, что интернет-магазин закупает продукцию упомянутых брендов у производителя или у официальных дистрибьютеров.

Позднее россияне также получили возможность приобрести товары Massimo Dutti на сайте Lamoda. «Мы по-прежнему работаем с брендами или их официальными дистрибьюторами только напрямую», — уточняли представители компании.

Российское подразделение Inditex продали ливанским партнерам

25 октября 2022 года Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Сделка подразумевала арендные права на большинство магазинов, что позволило сохранить значительное количество рабочих мест в России.

Впоследствии Daher Group объявила о намерении заняться производством женской, мужской и детской одежды под собственным брендом Maag. В разработке коллекций, которые на данный момент представлены на полках российских магазинов, участвовали и представители Inditex. В конечном счете выяснилось, что одежду для упомянутых торговых точек будут шить в Пакистане.

Помимо Maag, ретейлер также заявлял об открытии бутиков таких брендов, как Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, но под новыми названиями — Ecru, Dub и Vilet. Всего планируется возобновить работу 60 магазинов, которые перешли во владение Daher Group от Inditex. При этом уточнялось, что стоимость товаров повышать не будут, а на работу пригласили старый персонал магазинов.