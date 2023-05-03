В ЦСКА рассказали о состоянии госпитализированного после нападения Шведа

Президент ЦСКА заявил, что госпитализированный после нападения Швед чувствует себя лучше

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии госпитализированного после нападения защитника Алексея Шведа. Его слова приводит РИА Новости.

Ватутин заявил, что спортсмен чувствует себя лучше. «Проводится дополнительное обследование, по итогу которого будет принято решение о дальнейшей тактике его лечения. Все будет хорошо, но сколько уйдет времени на лечение, я сказать не могу», — отметил он.

Ранее МВД сообщило о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.