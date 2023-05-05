В небе над Киевом сбили беспилотник. Им оказался потерявший управление собственный Bayraktar

ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2 из-за потери управления

Система противовоздушной обороны (ПВО) Киева сбила беспилотник над майданом Незалежности (площадью Независимости). Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

После падения обломков дрона на находящееся неподалеку здание начался пожар, разрушения составили 150 квадратных метров.

Позднее в сети появилось видео с моментом попадания ракеты в дрон. На ролике слышно, как очевидцы ликованием встречают уничтожение БПЛА.

Дрон оказался украинским

Изначально украинские СМИ и Telegram-каналы утверждали, что киевская ПВО перехватила российский ударный беспилотник. В разных источниках высказывались версии, что это может быть дрон «Форпост», «Корсар-4» или иранский «Mohajer-6». Однако впоследствии украинские военные признали, что уничтоженный дрон оказался турецким Bayraktar TB2, купленным Вооруженными силами Украины. Решение сбить БПЛА было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести «к нежелательным последствиям», объяснило командование Воздушных сил страны. «Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — говорилось в сообщении. Там допустили, что речь может идти о технической неисправности.

Также выяснилось, что пролет дрона вскрыл позиции столичной системы ПВО на крышах многоэтажек. В частности, на появившихся в СМИ видео видны точки, откуда по «Байрактару» велся огонь.

Украинская «Армия дронов»

Практически одновременно с сообщениями о БПЛА над Киевом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что страна подготовила десять тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». По его словам, тем самым была закончена первая часть проекта обучения пилотов. Всего предполагается создание 60 рот операторов ударных беспилотников.

При этом Украина признает эффективность российских беспилотников. Так, советник главы МВД Украины Антон Геращенко самым опасным для ВСУ назвал барражирующий снаряд «Ланцет», способный поражать артиллерию и бронетехнику.

Ранее Министерство обороны России раскрыло, что с начала спецоперации было уничтожено более сотни турецких беспилотников Bayraktar. Как отметил заместитель главнокомандующего Военно-Космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, принципиальных различий в борьбе с беспилотниками типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) и Bayraktar практически нет, в отличие от противодействия современной пилотируемой авиации.