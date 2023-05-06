Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате

RT: cестра подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина рассказала о брате

Сестра подозреваемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина Ирина рассказала о своем младшем брате, Александре Пермякове. Соотвествующий пост появился на странице телеканала RT в Telegram.

По словам женщины, они вместе учились в школе-интернате в Дружковке Донецкой народной республики (ДНР) как дети из малоимущей семьи. При этом она отметила, в последнее время редко общалась с родственником. «Вспыльчивый, но не злой. Доверчивым его не назвать», — описала Пермякова характер брата.

Кроме того, женщина рассказала, что Пермяков ранее был судим за хулиганство и разбой еще в подростковом возрасте. Вдобавок она сообщила, что с 2015 года он служил в ополчении ДНР, куда пошел по своей воле. Также родственница уточнила, что российский паспорт он получил в этом году, а родным, в том числе 72-летней матери, говорил, что работает на стройке в Москве, и про Нижний Новгород никогда не упоминал.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

Позже стало известно о задержании двоих мужчин, которые оказались причастны к инциденту. По словам первого подозреваемого, он был завербован одной из украинских спецслужб несколько лет назад и передавал нужную информацию в обмен на денежное вознаграждение.