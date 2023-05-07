Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна, сейчас он в сознании

Российского писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

В сообщении утверждается, что Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна. В настоящий момент он в сознании, «чувствует себя хорошо».

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что врачи прооперировали и ввели в искусственную кому Прилепина после подрыва машины в деревне Пионерское, которая расположена примерно в 30 километрах от города Бор. По его словам, писателя специально ввели в медикаментозный сон для того, чтобы он быстрее восстановился.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно днем 6 мая. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Telegram-канал SHOT отмечал, что ответственность за произошедшее взяла на себя «Атеш» — террористическая организация из Украины.

Telegram-канал WarGonzo также сообщал, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя, член батальона «Оплот» Росгвардии.

Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к автомобильному подрыву в Нижегородской области. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.