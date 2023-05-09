Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?

РИА Новости: ВС РФ контролируют подходы ко всем островам устья Днепра в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в настоящее время подходы ко всем островам в устье реки и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений ВС РФ, украинских военных там нет, а все подходы контролируются.

Собеседник агентства подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов вновь закрепиться на островах.

Борьба с диверсантами

Кроме того, источник агентства рассказал, что российские военные пресекли попытку высадки украинских диверсантов на семи катерах на левом берегу Днепра под Херсоном.

Как заявил собеседник агентства, участники украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах предприняли попытку высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки.

Однако российские военные подразделения помешали им ее осуществить.

Возможное наступление сторон

Разговоры о том, что украинская армия планирует в ближайшее время начать контрнаступление, ведутся уже не первую неделю. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что верит в его успех.

Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию ежедневно Владимир Зеленский Президент Украины

При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает. По его словам, Украина пойдет вперед, а также ожидает что-то от партнеров. В то же время Зеленский не уточнил, о чем идет речь.

В пятницу, 5 мая, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил, что ВСУ могут начать контрнаступление в «ближайшие дни или даже часы». О вероятности украинского контрнаступления в ближайшие дни говорил в воскресенье, 7 мая, и глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вместе с тем Евгений Балицкий подчеркнул, что российские военные готовы перейти в наступление в Запорожской области. По его словам, российские силы владеют ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 километров.

Все, 58-я и 35-я армии готовы сдержать натиск противника и, более того, перейти в контрнаступление, я сегодня говорю о нашем наступлении, потому что сил и средств у нас достаточно Евгений Балицкий Врио губернатора Запорожской области

В то же время военные корреспонденты сообщают о возможном переносе украинского контрнаступления ВСУ с 9 мая на более поздний срок. Информация об этом поступает «с разных сторон», а также есть косвенные подтверждения этих сведений. По их данным, обсуждают это в своих чатах и украинские военные.