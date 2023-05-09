Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По его словам, в настоящее время подходы ко всем островам в устье реки и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений ВС РФ, украинских военных там нет, а все подходы контролируются.
Собеседник агентства подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов вновь закрепиться на островах.
Борьба с диверсантами
Кроме того, источник агентства рассказал, что российские военные пресекли попытку высадки украинских диверсантов на семи катерах на левом берегу Днепра под Херсоном.
Как заявил собеседник агентства, участники украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах предприняли попытку высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки.
Однако российские военные подразделения помешали им ее осуществить.
Возможное наступление сторон
Разговоры о том, что украинская армия планирует в ближайшее время начать контрнаступление, ведутся уже не первую неделю. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что верит в его успех.
Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию ежедневно
При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает. По его словам, Украина пойдет вперед, а также ожидает что-то от партнеров. В то же время Зеленский не уточнил, о чем идет речь.
В пятницу, 5 мая, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил, что ВСУ могут начать контрнаступление в «ближайшие дни или даже часы». О вероятности украинского контрнаступления в ближайшие дни говорил в воскресенье, 7 мая, и глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Вместе с тем Евгений Балицкий подчеркнул, что российские военные готовы перейти в наступление в Запорожской области. По его словам, российские силы владеют ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 километров.
Все, 58-я и 35-я армии готовы сдержать натиск противника и, более того, перейти в контрнаступление, я сегодня говорю о нашем наступлении, потому что сил и средств у нас достаточно
В то же время военные корреспонденты сообщают о возможном переносе украинского контрнаступления ВСУ с 9 мая на более поздний срок. Информация об этом поступает «с разных сторон», а также есть косвенные подтверждения этих сведений. По их данным, обсуждают это в своих чатах и украинские военные.