Роднина оценила заявление WADA о выполнении РУСАДА условий для восстановления

Роднина заявила, что WADA не восстанавливает РУСАДА из-за их не самой хорошей работы

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) условий для восстановления. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что WADA не дает возможности РУСАДА реабилитироваться не из-за политической обстановки. По ее мнению, это компиляция не самой хорошей работы РУСАДА и политики. «У нас были проблемы с допингом, с которыми мы не смогли до конца разобраться», — добавила депутат.

Ранее 10 мая в WADA заявили, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Отмечается, что WADA не может убедиться, что россияне выполняют каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2020 году.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил забрать у России право проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира, а российских спортсменов — лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА.