В Петербурге бродячая собака покусала семилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге бродячая собака покусала семилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге бродячая собака покусала семилетнюю девочку. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая в поселке Металлострой. Пса оттащила мать ребенка. Пострадавшую госпитализировали врачи скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. Другие обстоятельства случившегося не приводятся.

Несколько аналогичных случаем произошли в других российских населенных пунктах в апреле. Бездомная собака напала на шестилетнего ребенка в Оренбурге, также стая бродячих псов набросилась на несовершеннолетнего в Чите.

Депутаты парламента Оренбургской области ранее направили в Госдуму предложение об умерщвлении бродячих собак.