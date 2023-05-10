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10:40, 10 мая 2023Россия

В Петербурге бродячая собака покусала семилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге бродячая собака покусала семилетнюю девочку

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Санкт-Петербурге бродячая собака покусала семилетнюю девочку. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая в поселке Металлострой. Пса оттащила мать ребенка. Пострадавшую госпитализировали врачи скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. Другие обстоятельства случившегося не приводятся.

Несколько аналогичных случаем произошли в других российских населенных пунктах в апреле. Бездомная собака напала на шестилетнего ребенка в Оренбурге, также стая бродячих псов набросилась на несовершеннолетнего в Чите.

Депутаты парламента Оренбургской области ранее направили в Госдуму предложение об умерщвлении бродячих собак.

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Евгения Куликова
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