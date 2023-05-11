Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят международные турниры
Допущенные Международной федерацией фехтования (FIE) российские спортсмены пропустят турниры. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
Разрешение на выступление получили 11 саблистов. Всего в списке значилось 24 спортсмена.
Ранее 11 мая стало известно, что FIE запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти российским фехтовальщикам.
10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета.