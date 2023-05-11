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13:09, 11 мая 2023Спорт

Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят международные турниры

Получившие допуск FIE российские фехтовальщики не примут участие в международных турнирах

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Допущенные Международной федерацией фехтования (FIE) российские спортсмены пропустят турниры. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Разрешение на выступление получили 11 саблистов. Всего в списке значилось 24 спортсмена.

Ранее 11 мая стало известно, что FIE запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти российским фехтовальщикам.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Дарья Коршунова
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