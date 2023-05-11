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14:27, 11 мая 2023Спорт

В Кремле оценили недопуск российских фехтовальщиков на международные турниры

Песков заявил, что Кремль негативно оценил недопуск российских фехтовальщиков на турниры

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по недопуску российских фехтовальщиков на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что Кремль весьма негативно оценивает подобные решения. «Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях», — подчеркнул он.

Ранее 11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что получившие допуск спортсмены также пропустят турниры.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Ожидалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Дарья Коршунова
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