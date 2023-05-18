Российские фехтовальщики пропустят этапы Кубка мира

Россияне не примут участия в двух этапах Гран-при по фехтованию на рапирах и шпагах

Россияне пропустят два этапа Гран-при по фехтованию на рапирах и шпагах в Стамбуле и Шанхае. Об этом РИА Новости рассказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«О каком участии в международных соревнованиях можно говорить, если у нас до сих пор нет даже списка допущенных Международной федерацией фехтования (FIE) спортсменов к участию в соревнованиях?» — поделился Мамедов. Он подчеркнул, что организация не смогла подготовить документы вовремя.

11 мая стало известно, что FIE запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам. «Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях», — озвучил позицию Кремля по данной ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Ожидалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета.