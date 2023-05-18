Пресс-секретарь Байдена покинула брифинг после вопроса о России

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер убежала с брифинга после вопроса о Трампе и России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер покинула брифинг после вопроса о расследовании «связей» экс-президента страны Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года. За это представитель администрации подверглась критике со стороны общественности, пишет The Daily Mail.

Несколько дней назад был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем говорится, что власти и полиция не обладали какими-либо реальными доказательствами «сговора» Трампа с Россией. Дарэм также пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между политиком и Москвой, так как спецслужба использовала «сырую и непроверенную информацию».

В ходе брифинга один из журналистов спросил Жан-Пьер о реакции Белого дома на доклад спецпрокурора. Однако пресс-секретарь переадресовала вопрос Минюст США.

В свою очередь, журналист напомнил, что президент Джо Байден говорил, что Минюст и ФБР должны оставаться независимыми. Также он задал вопрос, согласен ли президент с выводом Дарэма, что ФБР необходимы «кардинальные изменения».

После этого Карин Жан-Пьер закрыла свой блокнот и вновь заявила, что вопрос нужно переадресовать Минюст. Она отказалась комментировать это и покинула трибуну. После неоднозначного поступка пользователи в сети раскритиковали пресс-секретаря. Кроме того, телеканал Fox News заявил, что в прошлом Жан-Пьер публиковала посты в соцсетях, называя Трампа «марионеткой» России.

Ранее посольство России в Вашингтоне оценило сообщения о якобы сговоре Трампа с Москвой на выборах 2016 года. В дипмиссии указали, что сообщения США являются «не более чем фантазией местных чиновников ради внутриполитических целей».

Сам Дональд Трамп ранее разрешил рассекретить все данные о его «связях» с Россией. Подобные обвинения в свой адрес он назвал «величайшим политическим преступлением в американской истории».