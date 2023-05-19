Пассажир борта Москва — Тбилиси высказался о недовольных рейсами между городами

Пассажир борта Москва — Тбилиси раскритиковал недовольных рейсами между городами

Политический активист, председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, который станет пассажиром первого с 2019 года рейса из Москвы в Тбилиси, отметил, что в Грузии недовольные возобновлением авиасообщения с Россией в меньшинстве. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

«Это меньшинство, которое хочет оказать давление на большинство. Знаете, какие люди будут протестовать — те, которые раньше учились в России. Я думаю, что протест, который пытаются организовать, у них не выйдет. Потому что общество понимает значимость этого решения. Поэтому мы не боимся протестов и не считаем, что про них нужно говорить. Давайте скажем спасибо за возобновление авиасообщения», — сказал Мераб Чикашвили.

Он отметил, что поднимал вопрос о снятии виз и возобновлении авиасообщения и теперь благодарен властям за принятие такого решения. «Это решение также исключительно значимо для тех, кто живет в Грузии. Для граждан Грузии, которые живут в России», — считает Чикашвили.

Пассажирка рейса из Москвы в Тбилиси по имени Инга также заявила, что не понимает недовольных, ведь теперь людям будет проще путешествовать.

У меня есть родственники в Грузии, каждый год к ним ездим, так что для нас прямые рейсы это счастье. Я знаю, что, когда мы прилетим, якобы, планируются протесты. Не знаю, зачем это нужно. Удобно в итоге будет и нам, и тем, кто живет в Грузии Инга пассажирка первого с 2019 года рейса из Москвы в Тбилиси

Ранее другие пассажиры первого с 2019 года рейса из Москвы в Тбилиси рассказали, что до этого поездки из России в Грузию могли быть физически тяжелыми и также высказались о возобновлении авиасообщения между странами.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на полеты в страну 15 мая. Всего компания сможет выполнять по этому направлению семь рейсов в неделю.

10 мая стало известно о снятии президентом России Владимиром Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.