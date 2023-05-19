На G7 выступили против равноправных переговоров России и Украины. Как итоги саммита повлияют на ход СВО?

Глава ЕК фон дер Ляйен на саммите G7 выступила против переговоров РФ и Украины на равных

Мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита стран «Большой семерки» (G7). Ее цитирует РИА Новости.

Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Заявление G7 по Украине

В G7 подтвердили усиление глобального антироссийского курса ради продолжения поддержки Украины, намереваясь адаптировать меры помощи под нужды Киева.

Кроме того, страны-участницы также поддержали позицию президента Украины Владимира Зеленского касательно мирного урегулирования конфликта, предполагающего границы украинского государства образца 2013 года.

Мы обязуемся продолжить оказывать Украине помощь в области безопасности, поскольку она защищает себя от российской агрессии, и будем адаптировать поддержку к потребностям Украины Совместное заявление G7 по Украине Документ

Усиление антироссийских санкций

В рамках встречи страны G7 подтвердили усиление глобального антироссийского курса ради продолжения поддержки Украины и адаптацию мер помощи под нужды Киева.

Одним из итогов саммита стало решение стран G7 пресекать попытки обхода санкций против российской финансовой системы через зарубежные отделения банков. Тем не менее отмечается, что конкретных шагов по ограничению использования российских филиалов банков участники встречи не назвали.

Реакция Китая

В свою очередь Пекин выразил решительный протест в связи с намерением Японии на саммите обвинить Россию и Китай в нарушении статус-кво.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает против санкций G7 по отношению к России, которые не прошли процедуру одобрения Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, «Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, не основанных на международном праве».

Саммит G7 проходит в японской Хиросиме с 19 до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея и Вьетнам.