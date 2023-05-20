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00:28, 20 мая 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвал восемь вредящих тренировкам привычек

Фитнес-эксперт рассказал о восьми привычках, снижающих эффективность тренировок

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Фитнес-эксперт Джаред Ноббе назвал восемь привычек, вредящих тренировкам. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Первой ошибкой, влияющей на эффективность занятий, Ноббе назвал отказ от соблюдения сбалансированной диеты. «Недоедание или неправильное питание перед тренировкой может нанести вред. Постарайтесь поесть за два-три часа до нее, а за час до этого слегка перекусите. Сосредоточьтесь на продуктах, которые легко усваиваются, включая нежирный белок, простые углеводы и варианты с низким содержанием жира», — отметил специалист. Он добавил, что важно также поддерживать водный баланс и пить до, после и во время тренировки.

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Ноббе также назвал неверным отказ от составления плана тренировок и пропуск стадии восстановления. Он порекомендовал уделять, как минимум, 5-10 минут ежедневно для отдыха и растяжки.

Специалист рассказал, что пагубными также являются привычки разговаривать по телефону в тренажерном зале, поскольку это отвлекает внимание от потребностей организма, и откладывать тренировки из-за плотного графика. Он объяснил, что необязательно выделять на занятия спортом час в ежедневной рутине. Достаточно 10-минутной нагрузки или же простого перерыва на разминку в течение рабочего дня.

Кроме того, эксперт заявил, что тренировкам вредят непоследовательность и спешка, из-за которой люди часто отказывают от постановки задач при занятиях спортом. Он посоветовал ставить разумные, измеримые, достижимые, реалистичные и своевременные цели.

Ранее британские ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе. Руководитель исследования Кэтрин Бур рассказала, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности.

Андрей Стрельцов
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