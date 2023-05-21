МИД России подвел итог саммита «Большой семерки» в Японии

МИД России: итогом встречи G7 стали пассажи антироссийского и антикитайского характера

Главным итогом встречи «Большой семерки» (G7) в Хиросиме стал набор заявлений с пассажами антироссийского и антикитайского характера. Таким образом оценили в МИД России прошедший в японском городе саммит, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

В МИД назвали такие пассажи «одиозными». В то же время в министерстве отметили, что члены объединения G7 «не стесняются заигрывать» с «незападными» странами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем.

Новый саммит «Большой семерки» проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Участие во встрече также принял президент Украины Владимир Зеленский. На полях саммита состоялся его разговор с лидером США Джо Байденом.