В России объяснили согласие США на удары ВСУ по Крыму

Депутат Чепа связал с ухудшением дел на фронте для Киева согласие США на удары по Крыму

США дали согласие на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму из-за ухудшения дел Киева на фронте. Так позицию Вашингтона об атаках по территории полуострова в разговоре с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Позиция Вашингтона

«Удар по Крыму — это удар по России. Американцы поставляют все более и более новые системы вооружения, заявляя, что они договариваются с Киевом, что этими системами они не будет наносить удары по территории России. Крым — это Россия. Ситуация на фронтах для Соединенных Штатов Америки ухудшается. Мы видим, что пресловутого контрнаступления не последовало, несмотря на длительную полугодовую подготовку к этому наступлению. Кроме того, позиции сдаются. После более чем двухсотдневного сопротивления сдан город Артемовск, что открывает возможности для наступления с центральной части фронта», — объяснил депутат.

Почему США не против ударов по Крыму?

По мнению Алексея Чепы, ни санкции, ни поставки военной техники не меняют положение на поле боя. При этом в Европе и самих США экономическая ситуация ухудшается, утверждает он.

Штаты предпринимают все попытки, чтобы каким-то образом повлиять на ход развития событий Алексей Чепа депутат Госдумы

«Нам надо реагировать соответствующим образом. Я считаю, что в случае нанесения таких ударов, мы должны предпринимать ответные шаги применения других систем оружия. Также в случае дальнейших таких угроз следует нанести превентивный удар. И в первую очередь об этом надо сообщить США, чтобы они это услышали», — заключил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал одобрение Вашингтоном ударов по Крыму признаком незаинтересованности в мире. По словам дипломата, Москва будет воспринимать это как атаку на любой другой регион страны.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал безответственными угрозы США в отношении Крыма. Он считает, что Москва не допустит атак по территории полуострова.

21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не ограничивал Киев в ударах по Крыму. По его словам, эта территория признана международным сообществом как часть Украины.

США неоднократно заявляли, что передают Украине оружие только с тем условием, что оно не будет применяться по территории России.