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19:59, 22 мая 2023Спорт

В РФС отреагировали на новое правило ФИФА для выступающих в России игроков

В РФС назвали запрет ФИФА игрокам РПЛ приостанавливать контракты с клубами положительным

Фото: Kirby Lee / Reuters

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Крысин отреагировал на новое правило Международной федерации футбола (ФИФА) для вернувшихся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) игроков. Его слова приводит Sport24.

Крысин назвал запрет действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами положительным. «Хорошо, что они слышат нас и пытаются найти какие-то пути и выходы из ситуации. Надеюсь, так и будет продолжаться», — заявил он.

Согласно новым условиям ФИФА, опцией приостановки контракта не смогут воспользоваться иностранные игроки и тренеры, которые продолжают работать в российских клубах. Также лишены этой возможности те, кто подписал или продлил контракт с командой после 7 марта 2022 года. Отмечается, что воспользовавшиеся опцией футболисты могут продлить приостановку контракта еще на один сезон.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке 7 марта 2022 года. Изначально опция была доступна до 30 июня 2022-го, однако затем ее действие было продлено до 30 июня 2023-го.

Анастасия Борисова
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