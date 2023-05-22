Чемпионка ОИ призвала позволить допущенным фехтовальщикам выступить на турнирах

Чемпионка ОИ Егорян призвала позволить допущенным FIE фехтовальщикам выступить на турнирах

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян высказалась о ситуации с допуском россиян на международные турниры. Ее цитирует ТАСС.

Егорян призвала позволить получившим разрешение Международной федерации фехтования (FIE) россиянам выступить на соревнованиях. «Я всегда говорила, что наше дело — фехтовать, остальное решать нашим тренерам, федерации и всем остальным руководящим людям. Поэтому решение — выступать или нет — должно быть совместным», — заявила она.

Спортсменка поделилась, что для нее недопуск на турниры не так критичен. «Я эту ситуацию отпустила, так как я уже состоялась как спортсменка, добилась своих высот», — отметила она и добавила, что имеющие допуск фехтовальщики имеют право на свое спортивное будущее.

Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что отечественные спортсмены не будут выступать на международных турнирах. «Мы не собираемся делить нашу команду», — объяснил он.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.