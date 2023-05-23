Губернатор Белгородской области заявил о гибели женщины при эвакуации

Губернатор Гладков заявил о гибели женщины при эвакуации из Грайворонского округа

При эвакуации жителей из Грайворонского округа скончалась женщина. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, погибла женщина 1941 года рождения — она ехала в автобусе вместе с невесткой и сыном в один из пунктов временного размещения, которые находятся в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе.

Белгородский губернатор выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь. Рассказывая о ситуации в регионе, Гладков отчитался, что продолжается зачистка территории от диверсионно-разведывательной группы.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину, представитель Кремля Песков назвал целью диверсии попытку Украины отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (украинское название города — Бахмут).