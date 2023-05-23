Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 23 мая 2023Россия

Медведев назвал враньем заявления Украины о непричастности к диверсиям в России

Зампред Совбеза Медведев назвал враньем слова Киева о непричастности к диверсиям в России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал враньем заявления украинских властей о непричастности к диверсиям на территории России. Его слова приводит ТАСС.

«Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это все вранье, конечно, абсолютное», — подчеркнул политик.

Кроме того, Медведев считает, что ответственность за диверсии несет как Украина, так и США со странами Евросоюза, которых он назвал «спонсорами киевского режима».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев не имеет отношения к атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область. «Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — заявил он.

Материалы по теме:
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Сегодня
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области. Что об этом известно?
Украинская диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области. Что об этом известно?
22 мая 2023

О проникновении диверсантов в приграничный российский регион стало известно днем 22 мая. Бойцов противника заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. По последним данным, в результате пострадали 12 мирных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Названо условие переноса столицы России в Сибирь. Что для этого должно произойти?
Названа причина возможного ухода Роналду из «Аль-Насра»
Стилистка назвала россиянкам визуально старящие модели платьев
Медведев назвал враньем заявления Украины о непричастности к диверсиям в России
Медведев назвал отморозками проникших в Белгородскую область диверсантов
Девушкам назвали три настораживающих сигнала в поведении мужчин на свиданиях
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Белгородская область под обстрелом после проникновения украинских диверсантов. Что известно об атаке на российские села?
Российского тренера школы олимпийского резерва заподозрили в изнасиловании детей
Россияне стали чаще банкротиться
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.