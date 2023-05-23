Медведев назвал враньем заявления Украины о непричастности к диверсиям в России

Зампред Совбеза Медведев назвал враньем слова Киева о непричастности к диверсиям в России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал враньем заявления украинских властей о непричастности к диверсиям на территории России. Его слова приводит ТАСС.

«Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это все вранье, конечно, абсолютное», — подчеркнул политик.

Кроме того, Медведев считает, что ответственность за диверсии несет как Украина, так и США со странами Евросоюза, которых он назвал «спонсорами киевского режима».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев не имеет отношения к атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область. «Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — заявил он.

О проникновении диверсантов в приграничный российский регион стало известно днем 22 мая. Бойцов противника заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. По последним данным, в результате пострадали 12 мирных жителей.