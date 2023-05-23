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18:29, 23 мая 2023Россия

Глава Белгородской области сообщил о гибели местного жителя от рук диверсантов

Губернатор Белгородской области: житель села Козинка погиб от рук бойцов ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Житель белгородского села Козина погиб от рук бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Супруга погибшего также пострадала от действий ВСУ. Женщина получила ранение, она находится в больнице.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее правительство Белгородской области сообщило, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пострадали 13 человек.

Диверсанты проникли на территорию граничащего с Украиной российского региона 22 мая. На территории области ввели режим контртеррористической операции (КТО). В ликвидации ДРГ участвовали как Вооруженные силы России, так и подразделения ФСБ и Росгвардии. 23 мая Минобороны России сообщило о разгроме диверсионной группы. После этого белгородские власти отменили режим КТО.

В Кремле заход на российскую территорию группы диверсантов объяснили желанием Киева реабилитироваться перед населением Украины за сдачу Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Алан Босиков
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