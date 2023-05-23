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09:30, 23 мая 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ обесточить села Белгородской области до захода ДРГ

Mash: ВСУ пытались обесточить села Белгородской области перед атакой диверсантов

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Перед заходом диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались обесточить близлежащие села. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, в ночь на понедельник, 22 мая, с беспилотника на подстанцию в жилом секторе села Головчино была сброшена взрывчатка. В результате оказался поврежден радиатор охлаждения, возгорания не последовало.

Из-за атаки ВСУ без света остались жители нескольких улиц Головчино, а также поселка Чапаевский и Горьковский. Электроснабжение удалось восстановить за два часа.

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Анастасия Шейкина
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