Стало известно о попытке ВСУ обесточить села Белгородской области до захода ДРГ

Mash: ВСУ пытались обесточить села Белгородской области перед атакой диверсантов

Перед заходом диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались обесточить близлежащие села. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, в ночь на понедельник, 22 мая, с беспилотника на подстанцию в жилом секторе села Головчино была сброшена взрывчатка. В результате оказался поврежден радиатор охлаждения, возгорания не последовало.

Из-за атаки ВСУ без света остались жители нескольких улиц Головчино, а также поселка Чапаевский и Горьковский. Электроснабжение удалось восстановить за два часа.