Пушилин описал ситуацию на флангах у Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах у Артемовска

На сегодняшний день обстановка на флангах у Артемовска (украинское название — Бахмут) стабилизируется. Так ситуацию на подступах к городу описал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел», — заключил Пушилин.

23 мая Пушилин водрузил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий в Артемовске. Политик отметил, что флаг России уже был поднят над Артемовском ранее, добавив, что посетил город, чтобы вывесить над ним флаг ДНР и «еще раз осмотреть населенный пункт для понимания первоочередных мер».

О полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев стало известно 20 мая. Информацию о взятии города российскими силами позднее подтвердило Минобороны. При этом ранее Пушилин указывал, что город целесообразно восстановить, поскольку там будут жить люди.