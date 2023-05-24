FIE лишила Европейские игры статуса чемпионата Европы из-за недопуска россиян

FIE лишила Европейские игры статуса чемпионата Европы из-за проблем с визами для россиян

Международная федерация фехтования (FIE) лишила Европейские игры-2023 статуса чемпионата Европы по фехтованию. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на AFP.

Решение было принято вследствие недопуска россиян на турнир из-за проблем с получением виз в Польшу. Отмечается, что в связи с этим в октябре планируется провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы.

Ранее в Европейских олимпийских комитетах подтвердили, что российские спортсмены пропустят Европейские игры, которые состоятся с 21 июня по 2 июля в Кракове.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной. В итоге глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что никакие отечественные спортсмены не будут выступать на международных турнирах.