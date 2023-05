Названы сроки выхода игры по «Властелину колец» в России

«Известия»: компьютерная игра по саге «Властелин колец» появится в России в июне

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Игровой релиз для фанатов саги «Властелин колец» под названием The Lord of the Rings: Gollum состоится в России в июне. При том, что мировая премьера запланирована на 25 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

«Мы ожидаем появления дисков в наших сетях во второй половине июня. Игра придется по душе поклонникам вселенной "Властелина колец"», — рассказал собеседник.

При этом в Ozon сообщили, что The Lord of the Rings: Gollum для консолей PlayStation и Xbox появится на маркетплейсе уже в первой половине июня. А в Wildberries рассказали, что диски приедут в страну после официального старта продаж, то есть в начале-середине июня.

Эксперты объясняют задержку появления игры на российских прилавках с поставками в формате параллельного импорта. На данный момент чтобы привезти необходимое количество носителей с программой, ритейлерам требуется около месяца.

Игра получит официальный перевод на русский в виде субтитров. В связи с этим импортировать диски будут из Польши, в этом регионе язык присутствует во всех новинках.

В начале мая стало известно, что съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца Власти» завершатся без присутствия шоураннеров на съемочной площадке из-за забастовки голливудских сценаристов.

Кроме того, в начале года киностудия Warner Brothers анонсировала съемки нескольких фильмов по знаменитой вселенной.