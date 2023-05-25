Создатель «Что было дальше?» назвал причину ухода звезды проекта

Создатель «Что было дальше?»: Рустам Рептилоид ушел из шоу из-за усталости от популярности

Создатель популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Максим Морозов рассказал, почему передачу покинул комик Рустам Рептилоид (настоящая фамилия — Саидахмедов). Причину ухода звезды проекта шоураннер назвал в интервью РБК.

По словам создателя «ЧБД», Саидахмедов покинул проект, потому что устал от популярности. Если участники шоу уезжали на гастроли, то из-за постоянного внимания со стороны поклонников им приходилось ходить с охраной, уточнил Морозов.

«Он (Саидахмедов — прим. «Ленты.ру») сказал: "Я больше не хочу находиться в режиме постоянного внимания. Я не могу спокойно выйти из дома. Мне некомфортно. У меня панические атаки. Я просто хочу пожить"», — рассказал шоураннер.

В том же интервью Морозов раскрыл закулисье «ЧБД». По его словам, съемки одного выпуска передачи длятся сутки. Также шоураннер сообщил, что в креативную команду проекта входят он, его жена Дарья и сами комики.

Саидахмедов покинул «Что было дальше?» в 2021 году, на его место пришел комик Эмир Кашоков.

Проект «Что было дальше?», в котором комики слушают и комментируют истории звездных гостей, выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. В апреле 2023-го передача вернулась после длительного перерыва, первый выпуск нового сезона был размещен на сервисе «VK Видео». За восемь часов он собрал несколько миллионов просмотров.