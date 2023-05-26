Стали известны подробности гибели жителя Белгородской области при заходе ДРГ

Гладков назвал выстрел в голову причиной гибели жителя Белгородской области при заходе ДРГ

Причиной гибели жителя Белгородской области при заходе на территорию региона украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) стал выстрел в голову. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — заявил губернатор.