Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 26 мая 2023Россия

Стали известны подробности гибели жителя Белгородской области при заходе ДРГ

Гладков назвал выстрел в голову причиной гибели жителя Белгородской области при заходе ДРГ

Фото: Дмитрий Бойков / ТАСС

Причиной гибели жителя Белгородской области при заходе на территорию региона украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) стал выстрел в голову. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — заявил губернатор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал условия нанесения превентивного ядерного удара
ФСБ задержала экс-главу оборонного предприятия за мошенничество с госзаказом
Российские следователи в Донецке попали под обстрел со стороны ВСУ
На Западе смоделировали ход украинского контрнаступления
Стали известны подробности гибели жителя Белгородской области при заходе ДРГ
Канцлер ФРГ выступил против перемирия России и Украины
Стилистка назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето
Российские войска уничтожили две украинские САУ в Херсонской области
Раскрыта стоимость выставленного на продажу дома Тарасова и Бузовой
Российским футболистом заинтересовались три клуба РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.