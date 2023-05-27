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03:12, 27 мая 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли попытку Киева подставить Вашингтон

Политолог Ливен заявил о тревожном звонке для США из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Reuters

Ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft раскрыл попытку Киева подставить Вашингтон.

Как заявил политолог, атака диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область должна стать тревожным сигналом для администрации президента США Джо Байдена из-за возможного вовлечения Вашингтона в боевые действия. Атака может говорить о том, «в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь», — пишет Ливен.

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Он напомнил, что атака совпала с решением США поставлять Украине истребители F-16 и заявлением начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к некоторым покушениям и диверсиям в России. Ливен считает, что это может привести к серьезной эскалации на фоне растущей неконтролируемости Украины со стороны США.

По мнению политолога, помощь США делает их зависимым от политики Украины. Он призвал американские власти помнить об ответственности перед своим народом, так как они не вправе подвергать его опасности из-за прямого вовлечения в конфликт, идя на поводу у Киева.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. Пострадали пять человек. По неофициальным данным, ранения получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с травмой голени. По информации Shot, 39 бойцов ДРГ убиты в ходе боев в Грайворонском городском округе, еще несколько взяты в плен.

О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии попытку Украины отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (украинское название города — Бахмут). Следственный комитет России (СКР) после инцидента возбудил уголовное дело по ряду статей.

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    Марина Совина
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