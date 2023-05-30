Собянин рассказал о незначительных повреждениях в результате атаки БПЛА в Москве

Мэр Москвы Собянин: несколько зданий незначительно повреждены в результате атаке БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве произошли незначительные повреждения в нескольких зданиях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — сказал он.

Собянин отметил, что на местах происшествий находятся все экстренные службы города, они выясняют причины случившегося.

Ранее утром 30 мая стало известно о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе столицы на улице Атласова в поселении Московский. Как сообщал Shot, хлопок раздался из квартиры на 25 этаже, в ней оказался поврежден балкон. В еще нескольких квартирах выбило стекла из окон.

На Профсоюзной улице в Москве БПЛА врезался в жилой дом и попал в квартиру на 16 этаже, жителей эвакуируют. Аппарат нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6, но не взорвался в помещении.

В Подмосковье беспилотник сбили над Новой Ригой. О звуках взрывов также сообщали жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи.