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07:43, 30 мая 2023Россия

Собянин рассказал о незначительных повреждениях в результате атаки БПЛА в Москве

Мэр Москвы Собянин: несколько зданий незначительно повреждены в результате атаке БПЛА
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве произошли незначительные повреждения в нескольких зданиях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — сказал он.

Собянин отметил, что на местах происшествий находятся все экстренные службы города, они выясняют причины случившегося.

Ранее утром 30 мая стало известно о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе столицы на улице Атласова в поселении Московский. Как сообщал Shot, хлопок раздался из квартиры на 25 этаже, в ней оказался поврежден балкон. В еще нескольких квартирах выбило стекла из окон.

На Профсоюзной улице в Москве БПЛА врезался в жилой дом и попал в квартиру на 16 этаже, жителей эвакуируют. Аппарат нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6, но не взорвался в помещении.

В Подмосковье беспилотник сбили над Новой Ригой. О звуках взрывов также сообщали жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи.

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    Сергей Истомин
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