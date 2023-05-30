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14:48, 30 мая 2023Бывший СССР

Литва объявила 15 россиян нежелательными лицами из-за дела Кара-Мурзы

МВД Литвы признало нежелательными лицами 15 россиян из-за дела оппозиционера Кара-Мурзы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы признало нежелательными лицами 15 сотрудников российских правоохранительных органов, которые, как считают в ведомстве, причастны к делу оппозиционного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает литовское агентство BNS.

«Преследователи В. Кара-Мурзы должны получить международные санкции и быть внесены в списки нежелательных лиц», — объявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриелюс Ландсбергис, ссылаясь на МВД республики.

По его словам, судебные решения в России выставляют предателями тех, кто осмеливается бороться за демократию. «Этого нельзя допустить ни в одном демократическом государстве», — заключил министр.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую немедленно освободить Кара-Мурзу. С таким же заявлением обратился генеральный секретарь Совета Европы Майя Пейчинович-Бурич, а Латвия запретила въезд в страну 10 россиянам, причастным к делу оппозиционера, не называя имен попавших в список.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы России.

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    Алевтина Запольская
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