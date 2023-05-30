Пуск ракеты комплекса «Панцирь-С» по дрону под Москвой попал на видео

Mash опубликовал видео пуска ракеты комплекса «Панцирь-С» по дрону в Подмосковье

Пуск ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) в Московской области попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как «Панцирь-С» работает по дрону. В небе над трассой появляются густые клубы дыма.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По данным Минобороны, в атаке по объектам столицы было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять беспилотников сбили в небе над Подмосковьем с помощью ЗРПК «Панцирь-С».

В Минобороны назвали случившееся террористическим актом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов повреждены несколько зданий. В городе ввели план «Тайфун», также сообщалось об отключении спутниковой навигации.