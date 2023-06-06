Место обрушения плотины Каховской ГЭС попало на видео

СКР показал кадры с места обрушения плотины Каховской ГЭС

Место обрушения плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как следователь подходит к воде и смотрит на прорванную дамбу. Затем сотрудник ведомства комментирует произошедшее.

Ранее СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с разрушением плотины и затоплением Новой Каховки.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела с украинской стороны. Власти проводят эвакуацию жителей затопленной Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны.