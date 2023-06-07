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18:25, 7 июня 2023Среда обитания

Раскрыта судьба дома из «Что? Где? Когда?» после разрушения Каховской ГЭС

RT: знаменитый «Дом без папы» в Новой Каховке не затопило после разрушения ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Наиболее известный дом Новой Каховки, про который в 2001 году задавали вопрос участникам «Что? Где? Когда?», после подрыва ГЭС не затоплен. Об этом со ссылкой на жителей Херсонской области сообщает RT.

На стене дома кирпичом выложены слова из детской песни «Пусть всегда будет солнце». Из-за того, что в тексте упоминается только мама, горожане называют его «Домом без папы». Названию дома и был посвящен вопрос знатокам в телепередаче.

«Дом стоит, и вода далеко от него. В Новой Каховке она затопила берег и две улицы и начала снижаться немножко. Это ниже по Днепру затопления крупные», — процитировал телеканал местных жителей.

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Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, после чего некоторые населенные пункты подтопило. Президент России Владимир Путин, назвал удар по гидроэлектростанции преступлением киевских властей, приведшим к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Ранее со слов управляющего городом Таврийск Евгения Четкарева стало известно, что сильнее всего при подтоплении пострадали жилые дома в поселках Днепряны и Корсунка, которые входят в Новокаховский городской округ.

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    Дмитрий Воронин
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