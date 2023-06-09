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22:32, 9 июня 2023Спорт

Стало известно планах провести товарищеский матч сборных России и Катара

«Спорт-Экспресс»: сборная России может провести товарищеский матч с Катаром осенью

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч против команды Катара. Об этом стало известно «Спорт-Экспресс».

По информации издания, встреча может состояться в рамках осеннего сбора. Отмечается, что в данный момент федерации ведут переговоры относительно предстоящей игры. Сборные России и Катара встречались трижды в истории: в 1996, 2011 и 2016 годах. В прошлый раз катарцы победили на своем поле со счетом 2:1.

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды. «График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в РФС.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Ксения Курашкина
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