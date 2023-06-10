«Укргидроэнерго» заявила о потере более трети воды из Каховского водохранилища

«Укргидроэнерго» заявила, что из Каховского водохранилища потеряно более трети воды

По состоянию на субботу, 10 июня, из Каховского водохранилища потеряно более трети воды. Об этом компания «Укргидроэнерго» заявила в своем Telegram.

В сообщении сказано, что из водохранилища потеряна большая часть воды, накопленная благодаря половодью нынешней весной. «По состоянию на утро 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 метра», — заявили в «Укргидроэнерго». В компании добавили, что это уже на 1,2 метра ниже уровня, зафиксированного 9 июня.

В настоящее время, как отмечается, гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине работают с пониженной мощностью. Такое решение было принято, чтобы минимизировать последствия повреждений на Каховской ГЭС.

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Леонтьев назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.

При этом все равно началось затопление территорий с близлежащими селами и городами. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.