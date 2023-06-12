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19:43, 12 июня 2023Мир

Вероятность реформирования Совбеза ООН оценили

Политолог Бышок усомнился в возможности расширения Совбеза ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Вопрос реформирования Совета Безопасности ООН уже неоднократно поднимался разными государствами, изменение его структуры маловероятно, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил необходимость пересмотра состава постоянных членов органа.

Попытки реформировать Совбез ООН

Недовольство работой ООН и Совета Безопасности — это не баг, а фича. Принято этой структурой быть недовольными

Станислав Бышокполитолог

«Совет Безопасности ООН стал результатом завершения Второй мировой войны. Победители договорились между собой, что они являются представителями победившей группы государств. Если СССР, Великобритания, США и Китай сыграли безусловную роль в победе над нацистской Германией и ее союзниками, то Франция оказалась в списке победителей благодаря дипломатическим талантам [президента страны] Шарля де Голля. Постоянные члены сами себя назначили в таком качестве, и историческое событие — окончание Второй мировой войны — привело к нынешней конфигурации», — объяснил он.

Основания для реформирования организации

Чтобы изменить структуру Совбеза ООН, необходимо понять, какие для этого есть основания, отметил политолог.

«Дальше возникает вопрос и ценностный, и практический: а какая глобальная война завершилась сейчас? За какие заслуги какие-то еще страны должны быть введены в состав Совбеза ООН? По размеру экономики, населения, территории или потому, что их всех любят и уважают? Тут критерии непонятны. Второй момент абсолютно практический: откуда следует, что Совет Безопасности ООН и вообще весь мир будет функционировать лучше, быстрее, справедливее и организованнее, если постоянными членами будут 11 государств?» — заключил он.

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Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план реформы Совета Безопасности ООН. Среди предложений — идея добавить в состав еще как минимум шесть постоянных членов, но без права вето.

Издание напоминает, что Бразилия и Индия, а также другие ведущие развивающиеся страны давно добивались изменений. Они считают, что нынешний формат организации не учитывает интересов глобального Юга — Африки, Азии и Латинской Америки.

Как устроен Совет Безопасности ООН?

Сейчас в Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов. Пять из них постоянные и обладают правом вето — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Председательство каждый месяц переходит от одного члена к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке.

Еще десять государств избираются на двухлетний срок. Сейчас в их число входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония. Всего в ООН входит 193 стран, из которых более 50 никогда не были членами Совбеза.

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    Мария Сметанина
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