Минобороны заявило об отражении «Солнцепеком» наступления ВСУ в районе Новодонецкого

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» отразил наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, наводчик-оператор, сержант Виктор Петрунин наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате было уничтожено несколько десятков украинских военных, а также две бронированные машины. «Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны», — сказал Чехов.

Вынужденное контрнаступление ВСУ

Ранее военный аналитик, научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник рассказал «Ленте.ру», что контрнаступление Киева могло начаться из-за политического давления стран Запада.

Весь вопрос о продолжительности, наверное, определяется уровнем потерь, который украинское командование готово себе позволить

Илья Крамник военный аналитик

В свою очередь, газета The Washington Post выяснила, что Киев не может откладывать контрнаступление, поскольку ему нужно добиться успехов до наступления зимы и продемонстрировать Западу «крупные успехи на поле боя», свидетельствующие, что Украина способна противостоять России. При этом украинские чиновники признали, что наступательные действия повлекут за собой большое количество жертв и потерю техники. Кроме того, они объяснили, что отсутствие западной авиации и дальнобойной артиллерии создает проблемы для ВСУ.

Газета The New York Times указала, что потери ВСУ в живой силе и технике могут оказаться слишком большими. Издание привело мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, увидевшего у российских военных план «наносить удары по подразделениям украинских войск и оттягиваться назад, не понеся при этом самим больших потерь». Таким образом, российское командование планирует истощать силы ВСУ еще до того, как те достигнут главной линии обороны.

«Стальная стена» российской обороны

Контрнаступление ВСУ наткнулось на стальную стену и обернулось кровавой баней. Такое мнение в своем Twitter высказал полковник армии США в отставке, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк. «Семь тысяч убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю без особых результатов. Повсюду обугленные танки Leopard и БМП Bradley. Требовать от Украины, чтобы она "воевала столько, сколько потребуется" — бесчеловечно», — заявил он.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» указал, что в Киеве пытаются сгладить свои военные неудачи. В частности, эксперт обратил внимание на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что на самом деле контрнаступление еще не начиналось. «Это политическая хитрость, направленная преимущественно на внутреннего пользователя», — объяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ в ходе попыток контрнаступления сталкиваются с очень жестким сопротивлением со стороны российских сил. «Мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество», — сказал он.

Сами же украинские военные жалуются на тяжелые условия в рядах ВСУ и падение боевого духа. В разговоре с Toronto Star 25-летний Артем Баулин заявил, что его беспокоит отсутствие лидерства у некоторых офицеров. «Я хочу перевестись в другую бригаду, потому что у нас очень, очень большая проблема с нашими командирами», — сказал он. Кроме того, Баулин отметил, что в атаку часто отправляют необученных солдат без необходимого вооружения.