Врачи оценили риски для здоровья из-за перехода на летнее время

Сомнолог Ирина Завалко: для здоровья предпочтительнее придерживаться зимнего времени

Невролог-сомнолог Ирина Завалко и кардиолог, терапевт Ольга Молчанова оценили потенциальные риски и пользу перехода на летнее время для здоровья. Мнение специалистов приводит KP.RU.

По мнению Ирины Завалко, в климатических и географических условиях России предпочтительнее придерживаться зимнего времени круглый год. «С точки зрения сомнологии, важно, чтобы человек не вставал затемно. Если вы встаете пусть пасмурным, но утром (а не ночью), то тем самым настраиваете организм на рабочий лад, синхронизируете циркадные ритмы и биологические часы», — объяснила специалистка. Она добавила, что в случае полного перехода на летнее время людям придется приступать к работе и учебе до рассвета и досыпать положенный час буквально на ходу.

Кроме того, Завалко отметила, что перевод часов дважды в год на летнее и зимнее время создает регулярный стресс для организма. По ее мнению, особенно чувствительный удар происходит при переходе с зимнего на летнее время, когда просыпаться приходится на час раньше. Врач объяснила, что изменение привычного режима сказывается на работе сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, а также имеет последствия для обмена веществ и гормонального фона.

Другая специалистка Ольга Молчанова придерживается мнения, что сезонный перевод стрелок часов не влияет на состояние здоровья. По ее мнению, жалобы на ухудшение самочувствия чаще всего связаны с излишней тревожностью некоторых пациентов. «По моим наблюдениям, лишний час, который то прибавляли в прошлом, то отнимали, никак не сказывался на здоровье хронических больных — не было обострения сердечно-сосудистых заболеваний, легочных, других», — сказала врач. Она добавила, что нет клинических исследований, доказывающих вред или пользу перевода времени.

Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о намерении внести на рассмотрение Государственной Думы законопроект о возврате перехода на летнее время. По словам Матвеева, сезонный перевод часов увеличит продолжительность светового дня.