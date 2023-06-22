Назван срок обнаружения пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа

Подводник Борисов: операция по поиску батискафа возле «Титаника» может занять 2-3 месяца

Найти батискаф «Титан», который пропал в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», реально, но все зависит от того, сколько на это будет потрачено сил, средств и времени, считает бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, в какие сроки можно обнаружить аппарат.

Сроки

Есть два варианта обнаружения «Титана», полагает подводник. Либо его могут найти случайно, либо тщательно прочесывая весь район. «Если произошла разгерметизация в момент погружения, аппарат шел неуправляемо, но он все равно далеко отклониться от обломков "Титаника" не мог», — добавил он.

По словам Борисова, поисковая операция непростая, так как это пересеченный рельеф. Там неровное дно: много возвышенностей и впадин. К тому же все завалено обломками «Титаника», и среди них есть достаточно крупные детали.

Исходя из целесообразности, поиск надо прекращать после того, как у экипажа закончится кислород, сообщил военный. Если же исходить из того, что необходимо поднять аппарат, чтобы разобраться в причинах катастрофы, на это должны быть затрачены серьезные средства и много времени. «Поскольку на борту находятся миллиардеры, я думаю, что родственники, скорее всего, оплатят такую операцию», — высказался он.

Я думаю, в разумных пределах примерно 2-3 месяца может продолжаться операция Тенгиз Борисов подводник

Что случилось

18 июня туристы спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона.

Известно, что на борту находятся пять человек. По неподтвержденной информации, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

Связь с батискафом оборвалась спустя 1 час 45 минут после начала погружения. Аппарат должен был достичь максимальной глубины — 3800 метров.

Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска батискафа «Титан». Специалисты уточнили, что канадский самолет P-3 зафиксировал стук. При этом поиски источника дали отрицательные результаты.

Экипаж находится под водой уже более трех суток. Запаса кислорода осталось на несколько часов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

Ранее Тенгиз Борисов в беседе с «Лентой.ру» допустил, что в батискафе «Титан» в момент погружения произошла взрывная разгерметизация.